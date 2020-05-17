全球經貿戰：傳內地要求加速採購大豆等農產品
2020年05月17日 20:10
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述消息人士透露，不論國營或私企，貿易商及食品商近日紛接到中國商務部通知，要求加速採購大豆及大豆油，還有粟米等倚賴進口的穀物。
消息指，中國政府此舉是擔憂疫情恐破壞食品供應，例如港口被封鎖等，他舉例，作為中國主要的大豆來源國巴西目前狀況看起來不太好。
另消息稱，上周一(11日)中國進口商合共採購美國大豆達24萬噸，國有的中糧集團及中儲糧集團也接到指示，要在最近幾周加速採購美國大豆及粟米。
雖然中國稻米及小麥自給率充足，但用於肉類生產所需飼料的大豆自給率僅15%，在巴西疫情嚴重拖累大豆運輸下，中國大豆庫存已跌至有紀錄以來最低，讓中國政府不得不關注。
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