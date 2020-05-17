樓價UPDATES：各區業主企硬　粉嶺囍逸錄零議價買賣

樓市氣氛好轉，業主議價空間有收窄迹象，馬鞍山銀湖‧天峰及海典灣均單位減價不足10萬元即易手，粉嶺囍逸更錄零議價買賣個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角益漢洋樓高層F室，實用面積315方呎，兩房間隔，4月開始放盤，原叫價590萬元，減價25萬元或約4.2%，以565萬元沽出，實用呎價17,937元。

●跑馬地美華閣中層A室，實用面積479方呎，原則兩房改為一房間隔，今年一月中放盤，開價1,120萬元，最後累減125萬元或約11.2%，以995萬元連車位易手，實用呎價20,772元。

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九龍區

●長沙灣喜薈3座中層D室，實用面積391方呎，一房間隔，以665萬元售出，實用呎價17,008元。該盤本月暫錄約2宗二手成交，現有約30個二手盤源提供，入場價由690萬元起。

●將軍澳維景灣畔3座高層C室，實用面積399方呎，一房間隔，微減2萬元，以728萬元易手，實用呎價18,246元。

●大角咀港灣豪庭7座高層H室，實用面積368方呎，兩房間隔，以700萬元沽出，實用呎價19,022元。原業主於2008年1月以228萬元購入物業，單位至今升值逾2倍。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰3座中層H室，實用面積563方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，放盤一星期微減9.5萬元，以870.5萬元易手，實用呎價15,462元。

●馬鞍山海典灣3座中層C室，實用面積783方呎，三房間隔，放盤4個月，原叫價1,190萬元，輕微減價2萬元，以1,188萬元易手，實用呎價15,172元。

●粉嶺囍逸2座高層D室，實用面積294方呎，一房間隔，以490萬元零議價售出，實用呎價16,667元。原業主於2016年6月購入單位，持貨約4年帳面獲利約126.7萬元。

●東涌東堤灣畔1座低層H室，實用面積544方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，減至630萬元成交，實用呎價11,581元。

●屯門南浪海灣6座中層D室，實用面積522方呎，兩房間隔，以547萬元易手，實用呎價10,479元。

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