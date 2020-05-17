財庫局許正宇：「積金易」目標下半年批出合約

財經事務及庫務局局長許正宇周日(17日)在網誌上表示，今年踏入強積金制度實施20年，這20年來，強積金擔當着為打工仔提供基本退休保障的角色。政府與積金局過去一直致力優化強積金制度，使它更切合一眾打工仔的需要。目前，3/4的打工仔是被納入強積金的保障範圍；而截至3月底，強積金的總資產已累積至約8,600億港元，大概相等於政府財政儲備的八成，絕對是一筆重要的資產。

展望未來，其實強積金除了提供退休保障，也與鞏固香港作為國際金融中心的工作息息相關，甚至可以說是相輔相成。

【豐富投資產品生態圈：ETF及REIT】

首先，香港作為國際金融及資產管理中心，尤其面對目前的低息環境，更需要豐富的投資產品生態圈。樂見積金局抱有同樣思維，於去年設立「投資解決方案實驗室」(Investment Solutions Lab)，並與業界組成工作小組，討論開發退休投資方案的框架。又在今年4月1日，發出「投資退休方案開發原則」(Principles for Developing Retirement Solutions)，鼓勵業界研發切合打工仔在供款和提取階段的投資需求的退休方案，例如是能跑贏通脹、中長線有穩定回報，或能在提取階段提供穩定分派的方案，也包括利用更多的被動管理產品，例如交易所買賣基金(ETF)和指數追蹤基金。

香港是亞太區領先的ETF市場之一，產品覆蓋領域甚廣。近年來ETF在全球投資市場愈來愈受歡迎，尤其是用作長線退休規劃之用，因為ETF產品一般比傳統互惠基金更具成本效益、更方便和透明度更高。目前，強積金的核准緊貼指數集體投資計劃達136個，當中包括120個指數追蹤基金ETF，除了大家熟悉的恒指基金及追蹤其他地區股市的指數基金，亦有基金追蹤醫療、科技、能源及地產等不同行業表現的指數基金，可謂百花齊放。

此外，由於房地產投資信託基金(REIT)會透過派發股息提供穩定的投資收入，而且這類基金與其他資產類別的相關性較低，可發揮分散投資的作用，積金局就於近日擴大了強積金可投資於REIT的比例及市場數目，目的是協助業界更充分利用REIT研發退休投資方案，相信可以為打工仔的投資提供更穩定的回報。

【金融科技】

第二，應用科技。金融科技業近年在香港發展迅速，為了減低強積金的行政費用，政府和積金局正着力籌備「積金易」平台，為全港老闆和打工仔建設一個大型金融基建，透過一站式、以用家為本，既易用又好用的數碼平台，把強積金計劃的行政工作變得更標準、精簡和自動。有關招標工作正進行得如火如荼，當局的目標是於今年下半年批出合約，2022年建成平台，並隨後分階段啟用。「積金易」平台一方面可以提高老闆和打工仔管理強積金的效率，從而製造更大的減費空間；另一方面可以推動退休投資基金市場的競爭，引入價格更具競爭力的產品和提高服務質素。

【綠色金融】

第三，綠色金融。綠色和可持續金融是環球發展的趨勢之一，積金局鼓勵強積金受託人及投資經理在投資決策的過程中，履行企業社會責任，考慮相關的國際「環境、社會及管治」(ESG)標準，並向強積金成員披露他們甄選ESG因素的方法。此外，在可能的情況下，積金局亦鼓勵強積金受託人與投資經理討論，考慮把綠色債券納入強積金投資組合範圍，支持與氣候有關的項目或其他種類的特定環保項目，在尋求投資回報的同時為環保出一分力。

香港的經濟目前即使面對有效防疫、穩住經濟、恢復動力的重大挑戰，當局仍要為中長期的金融市場發展創造條件。就此，財庫局會持續不懈，在豐富產品生態圈、推動綠色金融及科技應用等多方面努力。

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