【二戰後最慘】聯儲旗下估美次季經濟勁縮42.8%

新冠肺炎衝擊下，亞特蘭大聯儲銀行的經濟追縱指標GDPNow推算，美國今年第2季國內生產總值(GDP)可能暴跌42.8%，勢是二戰後最差。一周前，該指標推算美國第2季GDP將萎縮34.9%，但之後出爐的一系列經濟數據表現失色，令經濟預測進一步下調。

該行續估計，佔GDP約68%的個人消費支出於第2季下滑43.6%，跌幅較本月8日估計的33.9%擴大；佔GDP約17%的私人本地投資則將從一周前估計的跌62.8%，下調至跌69.4%。

據悉，GDPNow的估算有時顯得波動，該指標是基於即時經濟數據進行估算，而是次預估數字略較其他預測差。高盛最近就估計，美國今年第2季GDP將瀉39%，但之後可望大幅反彈，預期第3季GDP反彈29%。

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