港股前瞻︰大戶一周走資近5年最勁　恐難逃五窮六絕

內地召開「兩會」前夕，富瑞金融資金流報告顯示，截至上周三(13日)為止一周，中國股票互惠基金及交易所買賣基金(ETF)錄得近34億美元(約265億港元)資金淨流出，為近5年單周最勁，連續4周共失血逾93億美元。有基金經理直言，市場仍憂慮新冠肺炎的衝擊，加上中美角力持續，港股恐難逃「五窮六絕」魔咒。

港股美國預託證券(ADR)上周五(15日)全線受壓，滙豐控股收報37.72元，較香港收市價低0.38元；騰訊收報418.63元，較港低2.57元。按比例計相當恒指跌197點。

中投傲揚基金經理溫鋼城坦言對大市未敢樂觀，預計恒指周一(18日)低開，於23,500點水平游走。本周無重大經濟數據公布令港股反彈乏力，阻力位暫為24,100點。中資股持續走資反映市場欠缺信心，預料投資者短期仍傾向短炒，致港股窄幅上落；若恒指本周失守23,483點，月底將下試22,000點。

不過，日資券商大和指，中國今年迄今推出的財政刺激規模僅佔國內生產總值(GDP)約2.5%，遠低於歐美國家，意味着還有彈藥，預料估值合理的A股有望因而向好，對非必需消費品、醫療保健及金融股給予「增持」評級。

然而，該行亦提醒，內地3、4月製造業採購經理指數(PMI)呈現的「V」形反彈，未完全反映疫情對中國外貿的衝擊，中國經濟反彈力度有待5、6月的數據作進一步確認。

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