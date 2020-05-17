致富智庫：「疫」境當前 蓋茨推薦一本書
2020年05月17日 23:04
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蓋茨(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，新冠肺炎疫情打亂全球，也讓經濟前景蒙上極大陰影，使Twitter(推特)和行動支付公司Square行政總裁Jack Dorsey及微軟創辦人蓋茨共同推薦一本書，就是：歷史學者暨哲學家Yuval Noah Harari撰寫的《21世紀的21堂課》，冀助應對壓力與不確定性。
《21世紀的21堂課》一書探討內容包含人類的未來、社會如何被改變及如何被資訊、科技影響。Harari建議透過冥想(meditation)來處理對未來的諸多擔憂與焦慮。
蓋茨表示，會一周進行2至3次、每次10分鐘的冥想，會更了解自己，並思考哪些問題真的值得需要關注。
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