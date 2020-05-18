【節流篇】東方日報B1：財政部減稅降費　防企業爆倒閉潮

中美貿戰加上新冠肺炎疫情夾擊，全球供應鏈之首中國首當其衝，今年首季國內生產總值(GDP)破天荒按年萎縮6.8%，內地企業手捧的「世界工廠」大飯碗亦宣告崩裂，政府及企業急謀節流及開源對策渡過難關。分析認為，此情況下內地宜優化稅制，吸引外資加大投資內地房地產，以提振經濟。

新冠肺炎疫情「黑天鵝」亂舞，儘管內地政府急推多項減稅降費措施協助企業節流，但分析認為，為防中小企業倒閉及失業潮湧現，料政府會進一步加大減稅降費力度，整體稅務改革步伐更不會貿然煞停。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，內地經濟已轉向服務型社會，規模更是全球第二大經濟體，確有空間優化稅制，進一步為私營企業減稅，因目前內地繳納的企業稅率仍較高。中信銀行(國際)首席經濟師廖群亦指，內地企業兩大繳納稅種為增值稅及所得稅，計及其他費用等營運成本，內地宏觀稅務負擔的實際稅率或超過30%，相對香港或其他發達國家可能較高。

不過，香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳錦榮提醒，雖然內地稅費制度曾因「架床疊屋」過於複雜而遭外界詬病，但過去多年內地已通過大小稅改，可說是緊貼當時經濟所需。稅務作為有效的宏觀調控工具，改革步伐不能停。惟稅改需配合社會所需，周詳調研亦需時。

事實上，內地財政部在今年2月底，已明確發表稅收法制化的工作時間表，力爭今年內完成增值稅法、消費稅法及關稅法等起草工作，此舉正正為未來深化財稅體制改革提供法律依據。

廖群續指，去年4月起實施的增值稅改革至今剛滿一年，當中分別把適用16%及10%增值稅稅率的項目，改按13%及9%稅率徵稅，而現代服務業及金融等行業保持6%稅率不變，並維持「三檔」標準稅率。由於去年稅率已下調不少，故料增值稅稅率短期不會進一步全面降至「兩檔」標準稅率，但估計今年仍有其他減稅空間。

為減輕中小企、小微企業稅負成本，廖氏認為，關鍵在於實施暫時性及針對性的稅務優惠，包括可能免徵稅一年及稅率減半，但估計不會「一刀切」對各行各業均豁免徵稅，或可能按疫情衝擊程度而決定減稅幅度，如餐飲、旅遊及娛樂等服務行業便急需現金流周轉。同時，階段性稅務優惠期或延長至明年初，但目前內地企業更需要的是定向補助，始終不同企業困難程度有別。

值得留意，自今年5月至2023年底，二手車經銷商的徵收增值稅率由3%減至0.5%。這類增值稅稅率下調，或為實現更深層次的稅制改革減稅「試水溫」。

麥萃才坦言，若內地擴大減稅降費規模，原則上需視乎經濟結構及實際需要而定。除外貿業明顯受疫情持續拖累外，佔內地GDP比重逾6成的消費產業亦不容忽視，以免餐飲及零售業現倒閉潮，引發大量失業。

陳錦榮指，內地扶持小型企業的力度頗大，同時可借鑑其他國家措施，以緩解疫情對經濟影響。綜觀部分發達與亞太地區經濟體，均有採用稅收返還（Tax Rebates）等措施，讓面對疫情嚴重打擊的企業得以喘息。

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