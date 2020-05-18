【抗疫有法】節流篇：料減負擔1.6萬億人幣 違規收費不絕

今年國務院先後推出多批稅費優惠政策，聚焦減輕企業負擔，儘管國家稅務總局已發布稅費優惠政策指引，但落實中仍存在變相違規收費問題，有調查結果顯示，有27.7%內地企業表示今年遭遇過違規收費，逾兩成企業反映繳費負擔沉重。

據國家稅務總局的統計核算，今年首季累計實現減稅降費7,428億元人民幣(下同)，其中今年新增稅費優惠政策佔了3,182億元。早於今年4月中，國務院常務會議便預期，今年企業可望減低負擔1.6萬億元。

然而，中國中小商業企業協會早前發布的《關於違規涉企收費情況調查報告》顯示，約21.62%企業認為繳費負擔沉重或非常重，其中醫藥行佔比最高，達45.45%，其次是紡織服務、電子和機械，分別佔36.36%、23.71%及23.61%。與去年相比，近25%企業認為繳費負擔有所加重。

該調查受國家市場監督管理總局委託，由中國中小商業企業協會聯合立信重慶數據科技股份開展，有效問卷共計532份，調研企業涵蓋北京、天津及廣東等25個省市及地區。

該協會專家諮詢委員會副主任高平於另一內地中小商貿企業峰會指，在疫情後調研當中，發現大量受訪企業對金融、減稅及減租等支持仍充滿期待。經營成本增加仍是企業面臨的直接挑戰，因國際疫情及市場影響，很多企業對第二季營業收入前景普遍不樂觀。

與此同時，企業冀政府提供減免稅收、減免租金等支援政策，以助渡過難關。

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