【抗疫有法】節流篇：近月零訂單　港廠商狂呻

廠商去年受中美貿易戰的影響，在內地生產和向外出口已不容易，今年疫情突襲，更是雪上加霜。

【鐘錶商；焗停工慳成本】

香港表廠商會首席名譽會長、時計工場主席林偉雄表示，現時廠商在內地經營非常困難，有訂單不敢接、接了訂單的出貨受阻、出貨後未能收款等情況不斷出現。他指，做出口的廠商，由3月尾至4月基本上是零訂單，主因疫情在歐美開始爆發後，外國訂單全面叫停，就算早前已有訂單，買家也會要求先暫緩寄出和付款。在訂單受阻下，部分廠商的內地廠房索性讓工人停工休息3個月，以減輕運作成本。

他又指，內地廠房的租金一早已訂立，且內地租約很多時一簽就簽5年，即使近日受疫情影響，業主都不會減租金。唯一有少許幫助的，是內地政府曾在今年2月時，因疫情爆發而免收廠商十日租金，但之後沒有再減，他暫時也聽不到內地政府再有其他優惠去援助中小企，又或放寬企業的投資限制。

【原料商；暫無減租通知】

英發行(香港)塑膠原料市場部經理劉惠盈表示，公司廠房設在廣州市南沙區，暫時見到的補貼包括公司支付的社保獲政府支付6個月、水費獲部分資助、收費公路早前獲減免，這些都有助減低經營成本。她亦聽說有廠商朋友在其他地區可能有租金減免，但每區情況有別，她暫未收到減租通知。

她補充，不管是否有中美貿易戰，很多行業本身已是產能和市場飽和，在內地經營都會較困難。不過，內地有潛力較大的內銷市場和成熟的產業鏈，可能會為在內地發展的廠商帶來新機遇，若成功開發中國內銷市場，今年影響應該有限，始終有危亦有機。

【玩具商：訂單料跌15%】

香港玩具商怡高安迪(香港)董事副總經理施俊匡表示，其公司年內接到的訂單大概按年跌約15%，因較多客戶做傳統零售，期待疫情過後零售市場會大幅反彈。另他指現時內地政府會就一些高新科技項目給予補助。

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