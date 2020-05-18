【開源篇】東方日報B1：中央宜撤限引入巨企　內房力吸外資

中美貿戰加上新冠肺炎疫情夾擊，內地政府及企業急謀節流措施，在此之外，引入外資在華投資來刺激經濟也是開源良策。其中《外商投資法》今年1月起生效，規定政府及相關部門在資金安排、土地供應及稅費減免等方面，應依法平等對待外商投資企業和內資企業。分析認為，相關法例對外商投資內地房地產起一定正面作用，惟短期內仍受制於新冠肺炎的重大衝擊。

惟至5月初，有市場消息指，上述磋商已暫停，原因是受疫情影響，SOHO中國的業務前景難以評估，加上市場動盪，引發這項投資有關融資安排的憂慮。不過，消息補充，雙方磋商仍處於初期階段，一旦市場環境回穩，可能會重啟。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群認為，內地房地產市場屬競爭性行業，在開發商層面，外資進入市場的限制不算多，並且有鼓勵進入，相較下外國人在內地買樓的限制反而較多。至於上述私有化談判，一來可能是買方在疫情下，需對作價再做評估。另外，美國亦有聲音警告投資者，不要投資內地，或令是次私有化計劃受到影響。

回顧過去多年，除了香港及新加坡一些大型企業大舉投資房地產市場之外，鮮有其他地區或國家資金在華獨資經營房地產開發。有分析相信，這與內地營商環境及文化有關，發展商除買地建屋之外，水、電、燃氣的接入，道路、交通配套等問題，分別需要與地方政府不同部門配合安排。

不少分析或內房公司估計，政府將會在限購、限貸等措施上鬆綁，以刺激經濟增長。廖群指，雖然早前有多個內地城市都放寬限購但都在一日內收回相關政策，證明官方嚴限樓宇「只住不炒」，但由於今年首季內地經濟太過疲弱，故相信今年較後時間，在因城施策之下，三、四線城市限購政策或有所放鬆，但一及二線城市仍較難受惠。

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