【抗疫有法】開源篇：地方樓市鬆綁頻見光死

疫情衝擊下，內地多個省市推出寬鬆房策試圖振興房地產市場。經濟下行壓力加劇下，面臨財政壓力的地方政府頻頻試探樓市政策底線，釋出欲放鬆限購、限貸的信號。惟近月不斷發生「鬆綁」措施推出後隨即「見光死」的情況，令人覺得樓市政策模棱兩可。

雖然中央容許各地因城施策，但在「房住不炒」的框架下，年內已有8個城市推出的房策火速撤回，當中更涉一線城市。廣州市政府在3月初推出48項紓困措施，其中包括對商舖、酒店公寓、商業類經營場所等房產不再限定銷售和轉讓對象，令廣州成為首個鬆綁限購的一線城市。惟該項措施在1日內便被刪除。

受疫情影響，內地樓市調控自2月起格外頻密，早期政策主要從供應端入手，以紓緩開發商的壓力。隨着政策轉向刺激買樓需求，地方政府蠢蠢欲動地試探樓市，不過很多卻一「鬆綁」即撤回，撤回的城市除上述的廣州外，還包括湖北荊州、內蒙古赤峰、山東青島、浙江海寧、山東濟南、陝西寶雞和河南駐馬店。

而被撤回的政策涉及鬆綁限購、限時放鬆限售以及降低首套房貸款比例，全部皆為刺激買樓需求的政策。

值得留意的是，部分省市於「疫」市期間將調控升級，其中海南省推出現樓銷售制度，並對省外和本地居民實施限購政策。貴陽市則對首付貸、分期首付等方式進行嚴格禁止。深圳更傳官方正研究二手樓「指導價」制度。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626