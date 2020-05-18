【抗疫有法】開源篇：港人北上買樓　注意事項多

外資個人包括香港人北上置業仍未全面開放，單就稅項而言，目前仍然是購買容易賣出難。

中原地產項目部(中國及海外物業)營業董事許大偉坦言，內地尤其大城市的樓宇買賣政策經已規範化，多年前被人詬病的「陰陽契」(同一單位交政府報稅和交銀行申請按揭的買賣合約成交價有差別)等問題已被杜絕，北上買樓較以往安全；然而，他期望內地買樓及申請貸款，尤其文件需求能簡化。

他指出，目前香港及澳門人士往內地購置物業，在法規上已較外國人容易，前者買樓交易費用主要是契稅(類似香港印花稅)，以及一些雜費，加起來相當於樓價約4至6%；後者則視乎不同城市有不同交易費用。

值得留意是，賣樓稅項亦需留神。他指出，在出售樓宇時，會有增值稅以及營業稅等。據了解，各省市在徵稅範圍、計稅依據、稅率、稅收優惠、徵收管理等方面不盡相同。稅率難以一概而論，故許認為，港人在內地買賣物業，一來要選一、二線具規模的城市，二來亦應找有信譽物業代理去協助辦理各項申請及繳費。

90後港產「深圳樓神」郭基富提醒，港人北上置業要特別留意稅項及當地銀行按揭貸款細節。若購置一手樓，買家需要繳付契稅等樓價以外支出，而契稅佔成交額逾3%。若賣出，另要額外繳交資產增值稅。

此外，買家必須事先查詢當地銀行會否容許無社保的香港人敍做按揭，以及其提供的按揭息率。他說，按揭息率一般較香港樓貴，但建議香港投資者盡可能在當地借貸，因為該筆借款不會影響其香港的個人信貸紀錄。

他本人目前擁有超過十個內地物業，但預計內地樓價未來只會微升，故打算沽售並轉戰英國物業市場。他續說，即使內地政府逐步取消限購措施，令內地樓出現小陽春，但樓價難迎來長期大升浪。

至於有「灣區博士」之稱的港人內地樓投資者沈永年，自1998年起開始投資內地物業。最近5年，他主要沽出舊樓套現，再跟國家政策買新樓。而過去內地多區設有限購令，所以他分別用了太太、仔女的名字購置物業。

他所知的是現在僅餘數個城市，包括深圳及廣州未撤銷限購令，對香港投資者來說，是個好消息。他續說，解除限購令以至低息優惠，將吸引更多外資購買內地物業。

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