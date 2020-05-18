全球渴息　新興市債務仍值得看好

隨着新型冠狀病毒全球蔓延，全球市況今年第1季度經歷了劇烈的波動，疫情導致絕大部分大宗商品的需求減少，投資市場出現避險情緒。

我們看到許多投資者開始出售所有被認為有高風險的資產，包括新興市場債務。雖然新興市場經濟體在過去幾十年發生了顯著變化，但許多規模較大的借款人仍然對大宗商品價格(尤其是石油)相當敏感。油價在4月份加速下跌，儲存石油的成本實際上比產品的價值更高，導致期貨合約變為負值。儘管如此，新型冠狀病毒導致石油需求大幅減少，但長期前景仍然令人鼓舞。在新興市場，石油生產掌握在主權政府手中，這些政府可以通過補充預算來填補短期缺口。

很多投資者認為新興市場的企業債務比主權債務風險更大。可是，在這次危機期間，新興市場的企業債務表現相對良好，因為這些企業投資於疫情下表現較好的地區，例如亞洲。就新興市場債務的表現而言，「硬貨幣」主權信用受到的影響最嚴重，其次是本幣主權信用。然而，近年來，新興市場債務的信貸質量表現出不斷改善的迹象。過去幾十年接連發生的危機，促使新興市場改善治理、提高信貸質量和流動性，增強了抵禦進一步衝擊的能力。我們將密切關注當前危機消退之後信貸指標受到的影響，以及融資方案將如何獲得資金支持。

我們認為，在應對當前的衞生危機時，新興市場經濟體總體狀況良好，許多新興市場國家領導人推出強而有力的財政和貨幣政策，為各自的經濟提供支持。各國央行已經將利率緊急降至接近零，讓一些固定收益投資者對收益率充滿渴望。當然，量化寬鬆環境亦為將來帶來一定的風險，當經濟活動恢復正常的狀態，財政赤字貨幣化便會帶來通脹問題。

儘管當前環境中存在許多不確定性，避險情緒亦可能會持續更長一段時間，但我們認為新興市場債務和其他風險資產的投資者基礎不會消失。在這種低利率環境下，新興市場債務和其他風險資產類別的收益率頗具吸引力。因此，就中期而言，我們仍然認為該資產類別中存在一些利好機會。鑑於新興市場政府在疫情中推出政策為經濟提供支持及新興市場債務的信貸質量的改善，我們對新興市場債務仍然有信心。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626