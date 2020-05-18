渣打轉數快市佔率升至兩成　可探討支援外幣交易

「疫」市加速銀行服務數碼化，渣打銀行(香港)金融交易業務部董事總經理安必杰表示，該行首季的轉數快(FPS)交易量顯著上漲，季內市佔率更按年大增一倍，令比率升至兩成，並認為可探討擴展轉數快系統支援其他外幣交易的可行性。

疫情肆虐導致市民減少外出及店舖停運，大眾及企業更依賴數碼服務，安必杰稱，該行轉數快交易量因而大增，首季FPS支付佔渣打企業、商業及機構銀行業務客戶的總支付量逾四成。他續指，該行4月單月的FPS交易量為去年12月的4.5倍，有信心市佔率已佔據市場三甲。由於數碼化已成大勢，整體FPS交易量勢愈滾愈大，他冀渣打能保持兩成的市佔率水平。

轉數快為香港金融管理局於2018年9月推出的跨行即時轉帳平台。數據顯示，今年港元轉數快交易量明顯上升，由去年12月約575萬宗，升至今年3月約890萬宗高峰，期內升幅超過5成；3月交易金額更首次突破千億大關，至1,155.87億元，平均每宗交易額1.29萬元。不過，4月相關交易量則按月回落4.56%，至849萬宗。

值得留意的是，轉數快目前只支援人民幣及港元支付。就此，安必杰認為，未來可研究於轉數快支付系統裏增加其他貨幣交易，惟過程需要循序漸進，難預計何時可推出。

事實上，渣打每年持續投資於科技領域，該行旗下的「Straight2Bank」平台可同時收取信用卡、轉數快及網上支付相關的款項，方便客戶進行資金調配。他提及，於交易高峰期，該行每秒平均處理逾百宗網上交易，而系統可處理的最高容量更遠超相關數字，認為其平台配套及技術完善帶來競爭優勢。

至於香港經濟陷嚴重衰退，尤其零售、航空及酒店業明顯受累，惟電子商貿、支付公司等則逆市轉強，他展望疫情受控後，部分行業可有起色，現估算該行交易銀行業務所受的影響屬言之尚早。

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