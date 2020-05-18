【股民熱話】中美若反枱　投資還有樂土嗎？

本來以為全球疫情可在次季逐漸受控後，經濟有望止跌回穩。誰知至今歐、美以及東南亞的疫情尚未完全受控，香港亦再度錄得感染個案，經濟復甦緩慢，短期內復原無望。更慘的是，全球「反華」聲音高漲，美國不但無限期延後公職退休金投資中國企業，美國總統特朗普更聲言可完全切斷與中國的所有關係，措詞的強硬令市場感到震驚，意味地球難有「寧日」。股民不禁要問，咁環境，投資仲有沒有樂土？

●經濟愈差 量寬冇得退

老老土土但又合用的四字答案，係「有危有機」。首先，全球經濟景氣愈差，意味各大央行的量寬要繼續，印銀紙買企業債、刺激消費、行負利率等等。在惡性通脹來臨前，資產泡沫會繼續膨脹。所以，在未來一段時間，物業投資仍可繼續適量持有，反正磚頭保值價值不容抹殺，但高追就不必。超低息環境持續下，仍會有大量資金在股市「搵食」，故適量參與股市炒作，相信仍然有可為，但選股宜集中在新經濟股，波幅會較大，傳統經濟受阻於疲弱的經濟，表現相對個別。

●黃金乃組合必選項目

其次是，在投資組合中，宜適量持有黃金。一則防中美開戰，二則防惡性通脹。雖然黃金未能提供利息回報，亦須要煩惱存放的問題，但其避險的功能，在亂世之下還是十分值得參考。

●反全球化概念興起

由於中美貿易戰有惡化的迹象，且正延伸至科技、金融領域，只怕難有回頭路。全球化趨勢已隨着全球兩大經濟體交惡而逆轉，代之而起的是反全球化。美國要求美國企業將製造基地搬回美國，中國亦只有集中火力經營14億人口內需市場以對抗外部不穩定因素。如是者，國際貿易量會減少，航空、航運等行業的景氣也許難復舊觀，取而代之，全球經濟發展將趨向個別或地區性，投資者亦要因應形勢改變策略。

在這種新趨勢之下，美國經濟不宜過分看淡，相信美國科技股會繼續跑贏大市。至於中國市場，互聯網、電子商貿、教育、醫療生物等股份仍有可為。投資者宜將股票選擇範圍收窄至心儀市場的焦點產業，應可找到操作空間。就例如同是金融股，也許美國或中國的金融股，表現會比國際金融股為佳，未來一段時間，不妨沿此思路發掘投資對象。

東網財經專欄作者 帥哥

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