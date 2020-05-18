康寧傑瑞轉譯腫瘤生長抑制模型摘要獲美國以海報形式呈列
2020年05月18日 08:02
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，關於使用轉譯腫瘤生長抑制模型及群體藥代動力學(PK)分析方法預測KN026﹝一種基於Fc的抗人表皮生長因子受體2(HER2)的雙特異性單克隆抗體(BsAb)﹞治療HER2陽性轉移性乳腺癌患者的有效劑量的摘要，已獲2020年美國癌症研究協會(AACR_年會接受以海報形式呈列。公司將展示結合臨床前及臨床數據的聯合轉譯與群體PK及接觸反應模型框架，以預測KN026的II期推薦劑量。
轉譯腫瘤生長抑制模型的模擬結果顯示，預期KN026的有效穩態劑量水平為20mg/kg Q2W(每2周一次)及30 mg/kg Q3W(每3周一次)。預期在首次給藥周期中提供更高藥量及藥物接觸程度的負荷劑量具有最大化殺死初期腫瘤的優勢。
公司希望，通過使用轉譯腫瘤生長抑制模型，縮短從早期開發至全面開發的研發周期，這有助加快KN026在主要地區的註冊。
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