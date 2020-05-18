康寧傑瑞轉譯腫瘤生長抑制模型摘要獲美國以海報形式呈列

轉譯腫瘤生長抑制模型的模擬結果顯示，預期KN026的有效穩態劑量水平為20mg/kg Q2W(每2周一次)及30 mg/kg Q3W(每3周一次)。預期在首次給藥周期中提供更高藥量及藥物接觸程度的負荷劑量具有最大化殺死初期腫瘤的優勢。

公司希望，通過使用轉譯腫瘤生長抑制模型，縮短從早期開發至全面開發的研發周期，這有助加快KN026在主要地區的註冊。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626