【市前重點睇】金價近8年高位　紐油重上30美元

●美匯指數企100.36，港匯見7.751，離岸人民幣(CNH)低見7.1347，美元兌日圓處107.18，歐元報1.0821，英鎊跌至1.2088。金價高見1,757美元，為2012年以來高位。布油漲至33.4美元。紐油漲至30.3美元。道指期貨升逾百點。

●中美摩擦繼續升溫，特朗普政府就新冠肺炎疫情加大對中國的指責，並禁止使用美國技術的晶片製造商向華為供貨，據報中國可能對美國公司採取相應限制措施。

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●日本3月持有美債量創新高，中國減持至1.08萬億美元。

●有「恐怖數據」之稱美國4月零售銷售按月勁跌16.4%，跌幅遠大過市場預期的12%及前一個月經修訂後的8.4%，創1992年有紀錄以來最大跌幅。

●美國5月密歇根大學消費情緒指數意外地由4月的8年低位71.8點，回升至73.7點，有別於市場預期跌至68點，反映政府紓困措施，以及商家提供減價促銷的幫助。

●美國4月工業生產按月挫11.2%，略好過市場預期的跌12%，但仍是破紀錄跌幅。

●美國10年期國債孳息率上周五升2.1點子，報0.6428厘。

●港股ADR指數上周五收報23,599點，跌197點或0.84%。

●即月恒生指數夜期上周五收報23,455點，跌217點，低水342點，成交29,366張。

●紐約期金上周五收報每安士1,756.3美元，升15.4美元或0.9%，創自4月14日以來收市新高。

●紐約6月期油上周五收報每桶29.43美元，升1.87美元或6.8%，創自3月13日以來收市新高，全周計累升約19%。布蘭特7月期油收報每桶32.5美元，升1.37美元或4.4%。

●英國富時100指數上周五收報5,799點，升58點或1.01%；法國CAC指數收報4,277點，升4點或0.11%；德國DAX指數收報10,465點，升128點或1.24%。

●歐洲央行總裁拉加德表示，如果發現刺激措施力度不足，央行將採取更多行動。

●【全球攬炒】惠譽降法國評級展望至「負面」。

●先施獲偉祿以5億元提收購。

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