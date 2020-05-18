金價飆至1757美元 創2012年底以來新高

亞洲市金價做好，一度升13.73美元或0.79%，高見1,757美元，為2012年10月以來高位。

中美摩擦繼續升溫，特朗普政府就新冠肺炎疫情加大對中國的指責，並禁止使用美國技術的晶片製造商向華為供貨，據報中國可能對美國公司採取相應限制措施。

此外，美國聯儲局主席傑鮑威爾早前警告，新冠肺炎疫情將導致美國經濟付出沉重的代價。

上周四(14日)公布的美國失業數據加劇市場對經濟前景的擔憂，另有「恐怖數據」之稱美國4月零售銷售按月勁跌16.4%，跌幅遠大過市場預期的12%及前一個月經修訂後的8.4%，創1992年有紀錄以來最大跌幅。

Blue Line Futures LLC首席市場策略師Phil Streible表示，美國目前的經濟形勢非常「蒼白」，投資者持續湧入黃金避險，因認為疲軟的經濟形勢將繼續推低利率。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626