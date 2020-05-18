阿里巴巴國際站推扶助香港中小企行動

疫情下各類商業展覽活動被迫取消，阿里巴巴國際站趁水和泥，郭氏接受訪問時指，冀藉計劃推動香港中小企數化碼轉型，並利用跨境電商平台，參與網上商貿展會，拓展業務，但強調並非透過補貼幫助商家，而是協助商家面對挑戰，讓他們在外貿受挑戰時，更有效找到訂單。

他提到，疫情下出現新形態的買家，由於各種展覽會停止，買家和賣家接洽渠道減少，平台正好解決這困難，加上網上展會成本較低，而阿里巴巴累積關鍵字數據，賣家可從中看到行業數據及商業行為，調整行銷策略。

他又說，目前外貿的消費大國仍以歐美為主，美國為最大的流量國，然後是印度、英國、歐洲、加拿大。另外，目前平台有逾2億種商品，並有來自190多個國家，合共超過1,800萬名的活躍採購商，今年新開拓泰國、馬來西亞及越南等新興市場，日後將繼續拓展更多地方。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626