【全球攬炒】日本首季GDP收縮3.4%　陷經濟衰退

日本政府公布，受新冠肺炎疫情及封鎖措施影響，今年首季度的國內生產總值(GDP)按年收縮3.4%，為連續第2個季度收縮，符合經濟衰退的技術定義。這是該國經濟自2015年下半年以來首次陷入衰退。

去年第4季GDP收縮幅度，被從此前報告的6.3%修正為7.3%。與去年第4季度相比，今年首季度GDP按季收縮0.9%。

日本經濟首季度陷入衰退，而隨着新冠肺炎疫情下的國內家庭消費依然僅限於基礎開支、企業在投資、生產、招聘方面也紛紛有所收斂，這種衰退預計還會進一步加深。

此外，隨着政府因疫情而實施的一系列社交疏離措施，嚴重打擊消費者支出，供應鏈中斷和出口的下滑使製造業受到重創，經濟學家先前預期日本首季度GDP降幅高達4.5%。

日本經濟大臣西村康稔表示，第1季GDP顯示國內和海外需求受到的嚴重影響。經濟可能在一段時間內大幅下滑。當局正在研究進一步的政策措施。目前難以確定日本經濟何時才能恢復到疫情前的水平。

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