【專家點評】古勝：物管股強勢　邊隻值博率高？

美國總統特朗普近來敵視中國的態度溢於言表，警告會加徵關稅迫美國企業由中國回流、阻止美國政府退休基金投資中國股票及關注在美上市的中概股不遵循美國會計準則等，睇嚟未來一段時間都好難有安樂日子過，缸邊友要打醒十二分精神。依家繼續喺股市入面博，賭嘅就係美國仍然在疫情高峰期，暫時唔敢輕舉妄動，但喺11月美國總統舉選前，相信針對中國將會成為特朗普操縱選情的主要議題。

而另一個短線支持就係周內召開的內地兩會，市場憧憬財政政策支持國內經濟穩定，雖然成效有待觀察，料短線應有刺激作用。

至於技術面來睇，上周五港股跌穿23,800點關口，下一個關鍵位就係4月22日的低位23,483點，若然跌穿埋將破壞3月19日21,139點低點以來一浪高於一浪的升軌，到時就要考慮係咪要清貨。

展望本周，全球多個國家及香港都會公布4月份的消費者物業指數，周三為英國、加拿大；周四係香港；周五則有日本，屆時可知疫情對各地物價的影響。老古再提一提大家，疫情在有效疫苗面世之前，都仲係世界經濟及人類的重大威脅，投資切忌瞓身，都係保本為上。

東網財經專欄作者 古勝

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