【專家點評】陳政深：樂遊科技獲提購存暗湧

港股似暫時受制於24,000點，上周多次上衝亦未見企穩。中線技術上，恒指仍在24,200點附近爭持，預料5月份餘下時間，仍會維持「捱」的狀態。大市或乏善足陳，然而在半新股市場及個別板塊，卻見資金持續流入，其中較強勢者是新經濟股。「後疫情時代」，投資市場漸漸增加對手遊的注視。據Sensor Tower的數據，內地30家手機發行商4月份的全球收入，按月增加了6.7%，而手遊股亦見併購消息。

不過，投資者亦務須留意，內地上市公司購入香港上市公司難度不小，首先目前郁氏共計持有樂遊股本69.2%。倘若潛在買家收購公司30%或以上投票權，則須按例提出強制性無條件全面要約。漫長的談判過程，雙方有可能無法達成一致，而在盡職審查過程中，亦有機會出現重大風險而無法控股。

此外，監管當局又是另一重障礙，中國上市公司要收購香港上市公司須要經過不少政府監管部門的審批，當中包括外匯管理局、商務部，以至中證監等部門，令到整個收購過程中存在不少變數。在此情況下，投資者如果單憑消息便入手，值博率相當有限，現階段宜先行觀察，先謀定而後動。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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