【專家點評】沈振盈：騰訊轉弱 5G電訊股接力
2020年05月18日 09:00
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過去一周恒指的波幅區間介乎23,671至24,766點，仍是上落市格局。而23,800的防線守得頗穩，一跌破就反彈。騰訊(00700)本來是頂住大市的重點，但在業績公布後已見頂，處於回吐階段，指數將會由其他股份接力。上周所見，5G股及電訊相關股已熱身，本周應有好表現。個股各自各精彩，策略是炒股不炒市。
玄學方面，油價自「立夏」之後真的反覆上升，紐約期油上破20美元之後，已逼近28美元水平。估計過了下周初期油結算後，配合經濟活動逐步恢復的憧憬，短線可望上試35美元。而股市方面，「辛巳」月港股表現仍然看好，本周的日子雖然反覆，但走勢上大方向仍會向好，相信月底前恒指有望挑戰25,000點關口。
本周每日的股市走勢預測：
周一(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，市況走強，出現升勢。
周二(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢反覆震盪。
周三(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，走勢偏軟。
周四(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先升後回。
周五(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，震盪之中靠穩。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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