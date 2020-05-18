【專家點評】沈振盈：騰訊轉弱　5G電訊股接力

玄學方面，油價自「立夏」之後真的反覆上升，紐約期油上破20美元之後，已逼近28美元水平。估計過了下周初期油結算後，配合經濟活動逐步恢復的憧憬，短線可望上試35美元。而股市方面，「辛巳」月港股表現仍然看好，本周的日子雖然反覆，但走勢上大方向仍會向好，相信月底前恒指有望挑戰25,000點關口。

本周每日的股市走勢預測：

周一(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，市況走強，出現升勢。

周二(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，走勢反覆震盪。

周三(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，走勢偏軟。

周四(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先升後回。

周五(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，震盪之中靠穩。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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