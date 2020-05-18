疫情積壓住房需求釋放　中國4月70大中城市新盤售價按月報升

中國統計局公布，4月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，37個城市的二手住宅價格按月上漲，較3月的32個城市有所增加，其中，以成都升2.1%跑贏；按年計，唐山漲15.6%升幅最多。

外電按數據測算，中國4月份新建商品住宅銷售價格按月增長0.42%；按年增長5.2%，3月份為升5.4%。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，4月份，隨着中國新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較為穩定。

初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.2%，漲幅與3月相同；按年升2.9%，較3月份回落0.4個百分點。其中，北京按月跌0.3%，按年升3.3%；上海按月升0.6%，按年升2.7%；廣州按月持平，按年升0.7%；深圳按月持平，按年升4.8%。

二手住宅銷售價格按月上漲1.1% ，漲幅比3月擴大0.6 個百分點；按年升3%，較3月擴大0.6個百分點。其中，北京按月升1.1%，按年跌0.2%；上海按月升1.2%，按年升2.3%；廣州按月持平，按年跌0.5%；深圳按月升1.7%，按年漲10.3%。

至於31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.5和0.4%，漲幅比3月均擴大0.2個百分點；按年分別升5.6及2.2%，漲幅按月分別回落0.2和0.3個百分點，均連續12個月回落。

35個三線城市因受價格水平較低等因素影響，新建商品住宅銷售價格按月升0.6%，漲幅按月擴大0.4個百分點，高於一二線城市；按年升5.1%。二手住宅銷售價格較為穩定，按月上漲0.2%，漲幅按月擴大0.1個百分點；按年升2.4%。

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