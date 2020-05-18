【全球救市】英央行經濟學家：正評估擴大QE及負利率

英倫銀行(英國央行)首席經濟學家Andrew Haldane接受外媒訪問時表示，新冠肺炎疫情造成經濟嚴重下滑，央行正評估非常規貨幣政策選項。

他指出，由於傳統寬鬆政策空間有限，央行正在評估一系列政策選項，包括負利率及擴大資產購買計劃範圍以納入更高風險的證券，但強調不會立即實施這些政策。

量化寬鬆上，他指原則上可以在英國國債和公司債方面採取更多行動，購買風險更大的資產。但他補充，並非暗示局方已做好推行的準備，過去多年來一直在評估需要擴大寬鬆政策時的所有選項。

事實上，英倫銀行行長貝利上周四(14日)表示，該行目前不考慮使用負利率，但亦指在現時這種情況下，未能排除此選項。

歐洲已有多家央行將利率降至零以下，市場關注英國及美國對負利率的取態。雖然美國總統特朗普曾敦促聯儲局仿傚其他國家實行負利率政策，但聯儲局主席鮑威爾認為，負利率在美國不是適當或有用的政策。

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