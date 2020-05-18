【全球攬炒】鮑威爾料美經濟全面復甦或要等疫苗問世

美國聯儲局主席鮑威爾認為，假設該國沒有出現第二波的新冠肺炎疫情，估計經濟將於今年下半年穩步回升，但要全面復甦，過程可能會拉長至明年年底，因市民須完全恢復信心，而且可能要取決於疫苗問世的時間。

事實上，為遏制疫情傳播，美國經濟陷入停擺，自2月份以來已有超過3,600萬人失業，無數企業、尤其是小企業正在衝擊中邁向破產，而州和城市也面臨巨大的預算赤字，可能會導致公共領域的第二波大規模裁員。

為限制經濟所受衝擊，聯儲局已將利率降低至零，向金融市場投放數萬億美元流動性，並推出9個緊急貸款工具以維持經濟中的信貸流動。不過，部分投資者押注聯儲局可能被迫追隨其他央行採取負利率，而美國總統特朗普此前亦曾多次作出類似的呼籲。

然而，鮑威爾稱，他與聯邦公開市場委員會(FOMC)的同事都仍認為負利率對美國而言，並不是一個合適或者有效的政策，「沒有清晰的證據顯示這麼做確實會純粹的支持經濟活動，而且這麼做會導致金融體系扭曲，而這將抵銷其帶來的支撐作用。」

他又稱，市場不應該看淡美國經濟，並堅定地淡化了美國經濟面臨第二次大蕭條的看法，但認為不要期望會出現快速的V形反彈。同時，他強調聯儲局支持經濟的政策工具沒有用盡，如聯儲局可以增加緊急貸款計劃，並通過前瞻指引和調整資產購買策略，以令貨幣政策更加具有支持力。

分析認為，鮑威爾的說法或暗示控制孳息率曲線，而日本央行已經這麼做。另預期，聯儲局將在今年晚些時候朝該方向邁進。

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