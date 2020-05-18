【專家點評】麥嘉嘉：藥物開發及醫療設備是未來投資方向
2020年05月18日 10:36
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(Getty Images圖片)
美國宣布新規，凡使用美國的技術或設計的半導體芯片出口予華為，均需獲得美國政府的出口許可證，美國以外生產的廠商亦不例外；華為佔台積電(TSM.US)收入約15%，料受打擊，生產鏈亦影響舜宇(02382)。相反，中國料會加緊推出國策，扶持國家戰略性產業，例如芯片業，華為亦正逐步將公司內部設計晶片的生產工作，從台積電轉移到中芯國際(00981)。筆者此前建議投資者留意中芯國際，股價表現強勁。
焦點方面，展望本周，恒指公司周一將公布W股檢討結果，聯儲局主席鮑威爾與財政部長姆努欽周二出席國會參議院銀行委員會聽證會，聯儲局周三公布上月議息會議紀錄，歐美周四公布的5月份製造業PMI初值，全國人大、政協兩會本周將於在北京召開，市場關注當局會否公布新一輪的振興經濟措施。
策略上，近期市場焦點亦放在醫療板塊IPO身上，沛嘉醫療(09996)為內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商，公開發售部分錄得超額認購1,183倍，首日(5月15日)表現較招股價升68%。在此帶動下，相關板塊及股票亦錄得可觀升幅。包括一些無收入的生物科技股。康希諾生物(06185)及信達生物(01801)上周五分別升9.3%及8.7%。由此可見，醫療及生物板塊獲投資者支持。事實上，經過今次疫情後，各國政府必定更加重視醫療設備及藥物開發的投放。投資者可考慮配置部分資金至醫療及生物科技相關基金，以捕捉長期資產增值。另外，新經濟板塊前景亦值得看高一線，可利用結構性產品並以新經濟股作為標的資產以賺取固定收益的同時，並獲得較高增長潛力。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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