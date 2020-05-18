【專家點評】麥嘉嘉：藥物開發及醫療設備是未來投資方向

焦點方面，展望本周，恒指公司周一將公布W股檢討結果，聯儲局主席鮑威爾與財政部長姆努欽周二出席國會參議院銀行委員會聽證會，聯儲局周三公布上月議息會議紀錄，歐美周四公布的5月份製造業PMI初值，全國人大、政協兩會本周將於在北京召開，市場關注當局會否公布新一輪的振興經濟措施。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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