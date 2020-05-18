【即市分析】舜宇光學急挫逾7% 正下試關鍵支持
2020年05月18日 10:40
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舜宇光學(02382)今早(18日)股價受壓，即市低位見111.9元，現報112.9元，跌8%，成交額已逾9.6億元，成即市跌幅最大藍籌股，主要受累於美國商務部上周五(15日)公布，將禁止全球晶片製造商向華為供應使用美國技術和軟件，及在海外設計和製造的半導體產品。
走勢上，舜宇50日線和250日線正匯集於111元水平，若短線50日線確認插穿250日線，將形成「死亡交叉」，利淡股價表現，若有持貨，屆時宜嚴格執行減持或止蝕，以控制倉位風險。若未有持貨，暫宜觀望為妙。
作為參考，對上一次該股出現50日線跌穿250日線在2018年8月下旬，當時股價在100元邊，自形成「死亡交叉」後，股價反覆下跌至2019年初低位見58.55元才回穩。
東網財經專欄作者 桃桃
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