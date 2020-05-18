【即市分析】舜宇光學急挫逾7% 正下試關鍵支持

走勢上，舜宇50日線和250日線正匯集於111元水平，若短線50日線確認插穿250日線，將形成「死亡交叉」，利淡股價表現，若有持貨，屆時宜嚴格執行減持或止蝕，以控制倉位風險。若未有持貨，暫宜觀望為妙。

作為參考，對上一次該股出現50日線跌穿250日線在2018年8月下旬，當時股價在100元邊，自形成「死亡交叉」後，股價反覆下跌至2019年初低位見58.55元才回穩。

東網財經專欄作者 桃桃

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