【反彈持續】油價兩個月來首越30美元關　石油股領漲

由於多個產油國陸續加入減產行列，國際油價在兩個月來首次重上每桶30美元水平，這有助於重新平衡因新冠肺炎疫情的經濟停擺而陷入混亂的原油市場。

紐約原油期貨在連續三周反彈近倍，外電報道，美國的鑽機數量連續第9周下降至十年多來的最低水平，而美國俄克拉何馬州庫欣市關鍵存儲中心的庫存自2月下旬以來首次下降。另伊拉克表示，由於國內的抗議活動，正計劃停止其一個油田的石油輸出。這些消息皆有利油價由低位反彈。

紐約6月期油今早上漲4.4%至每桶30.72美元，上周累升19%；布蘭特7月期油上升3.6%至33.67美元，上周累漲4.9%。

美國的減產是在5月初開始石油輸出國組織等產油國履行每天減產近1,000萬桶的協議下進行的。油組秘書長Mohammad Barkindo指出，隨着全球經濟的復甦，下半年的前景令人鼓舞。

不過，新冠肺炎疫情的陰霾尚未完全散去。美國聯儲局主席鮑威爾上周五(15日)警告，如果在遏制疫情方面再度挫折，過去一個月內大幅上漲的股票和其他資產將會「大幅下跌」。

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