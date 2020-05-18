【期權攻略】陳偉明：暴風雨前夕　淡倉為主

市場擔心美國重啟經濟之後爆發第二波疫情，加上美國經濟有顯著下行風險及中美緊張關係升溫，港股自上周一(11日)起於24,800點關見頂回落至上周五(15日)大約23,800點收市。

疫情對美國經濟的衝擊持續，特朗普為求於今年總統連任，想盡辦法去除抗疫不力的責任，上周再次批評中國應對疫情不力，並且威脅美國可以切斷與中國整個關係，加上美國政府阻止晶片企業向華為供貨，導致中美緊張關係再度升溫。

另一方面，陸續有多個國家在放寬限制社交距離之後，肺炎新增確診個案有回升迹象，市場開始擔心過早重啟經濟活動，可能導致疫情進一步爆發。中美貿易戰以及疫情第二波勢必成為短時間市場憂慮的最大因素。

技術上，港股近個半月來保持在23,500點至24,800點區間波動，似是跌市前的暴風雨前夕，密切留意期指會否跌破5月初特朗普威脅重徵關稅所造成的低位23,305點，從而衍生另一轉跌浪。

策略性傾向等待機會以淡倉出擊，可以考慮待期指回升至24,000點之上，小注Long Put 6月份價外1,000點恒指期權對沖倉位風險，並且在期指回升至24,300點之上Short Call 6月份25,600點恒指期權。

如果期指跌穿23,305點，有機會回試22,500點營造技術上的第二隻腳，可考慮小住追趨Long Put 5月份價外400點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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