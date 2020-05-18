【高盛推介】美團再創新高　留意熱門高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(15日)跌約1.7%。周一(18日)早段反彈繼續上升，高見123.1港元，繼上周四(14日)再創上市新高。市場聚焦恒生指數有限公司將於周一收市後宣布，有關恒指及國指應否納入同股不同權(W股)公司及第二上市公司諮詢總結。市場憧憬美團有機會染藍。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，5個交易日共錄得約1,660萬元資金流入。而認購證於上周五獲資金轉向部署，錄得約350萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於上周四錄得約250萬元資金流入，上周五錄得少量資金沽出。

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