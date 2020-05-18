【專家點評】周樂樂：甚麼行業龍頭值博率高？

過去一周，受中美貿易關係緊張升溫與經濟數據低迷等影響，外圍與國內市場氣氛均轉謹慎。一周累計，A股主要指數均收跌，其中，上證50與滬深300指數比中小板、創業板與深證指數要弱勢，顯示市場偏好新興產業，而對傳統行業相對謹慎。申万一級行業中，8個行業上漲，20個行業下跌。最強是電子、家電、食品飲料、商業貿易與國防軍工，而農林牧漁、休閒服務、汽車、鋼鐵與建築材料相對落後。數據上，反映資金偏好新基建相關股份與業績穩健的消費股。

市場消息面，市場炒作邏輯在於對中美貿易關係緩和的預期落空與對經濟恢復謹慎。早前中美電話會議傳利好消息，令市場對中美貿易關係緩和抱有希望，但隨着美國推出「無限追溯機制」以遏制中國半導體行業發展，遏制中國國防工業的發展。 「無限追溯機制」意思在於不論LAM(泛林半導體)、AMAT(應用材料公司)的他國客戶企業是否知情，最終結果只要是產品或技術被軍方採用，即刻「無限追溯」機制開始生效並追究相關責任，同時可能要追責所有中間環節廠商。任何半導體相關的企業都無法預知賣出的產品最終流向，這對中國半導體行業的企業採購材料、設備與銷售產品等增加很多限制。更甚美國總統特朗普表示對中國未能遏制疫情而感失望，指現時不想與中國國家主席習近平談話，更揚言指切斷中美兩國關係，這大大增加了市場擔憂情緒。

國內4月份經濟數據繼續低迷，GDP下滑6.8%，環比看並沒有恢復。其中，消費與投資增速繼續下滑，低於預期；進出口、社融，製造業PMI、新增貸款環比下滑，但好於預期；M2增速環比增加且好於預期；CPI與PPI降幅比預期大，顯示通脹壓力減少，但通縮憂慮增加。低迷經濟在4月份復工後並沒有能明顯好轉，這與整體信心有關，疫情讓企業與消費者謹慎，需要時間恢復信心。國家逆周期調控對流動性釋放是比較明顯的，對投資與消費刺激需要時間才能產生效果。

投資策略來看，整體市場低迷，但經濟新動能的股份活躍，結構化行情明顯。預計投資者將繼續聚焦到市場活躍的板塊中，如：新基建相關的科技板塊中，數據中心、半導體、5G、醫療等強勢優質龍頭股。同時，可留意因疫情影響而低迷的行業，受益於刺激政策與業績好轉，將會有估值修復的行情，如：金融服務、影視文化、餐飲消費等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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