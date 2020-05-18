港股格局：李偉傑料炒作兩會題材
2020年05月18日 11:17
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美兩國關係踏入5月仍未好轉，市場氣氛稍遜，他預料恒指會於23,500至24,700間維持上落。
李又指，兩會對西部大開發提速有正面作用，本周仍會炒股不炒市，科技類股份會維持熱炒，大市成交量仍會較活躍。
至於騰訊控股(00700)旗下王牌遊戲《王者榮耀》針對未成年人士設新規例，限制平日最多玩1.5小時，李認為新規例對騰訊股價影響有限，反而復工復課後，活躍玩家人數恢復正常水平，無助刺激股價，預計股價或在415至440元水平波動。
李又指，上周五國際金價、油價顯著做好，但兩者相比之下，黃金較值博，投資者短線可考慮待金礦股回落至10天線後部署，若長期睇好黃金，則可考慮黃金ETF。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！