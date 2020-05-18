港股格局：李偉傑料炒作兩會題材

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美兩國關係踏入5月仍未好轉，市場氣氛稍遜，他預料恒指會於23,500至24,700間維持上落。

李又指，兩會對西部大開發提速有正面作用，本周仍會炒股不炒市，科技類股份會維持熱炒，大市成交量仍會較活躍。

李又指，上周五國際金價、油價顯著做好，但兩者相比之下，黃金較值博，投資者短線可考慮待金礦股回落至10天線後部署，若長期睇好黃金，則可考慮黃金ETF。

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