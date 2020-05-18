【瑞通推介】阿里小米續跑贏　好倉即市獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國4月零售銷售創史上最大跌幅，但消費者信心指數勝預期，美股上周五(15日)扭轉早段頹勢，道指收報23,685點，升60點或0.2%，不過全周計仍累跌2.6%。

中美關係趨緊張，恒指上周五收跌32點或0.1%，報23,797點，連跌4個交易日。周一(18日)早未見明顯方向，在23,700至23,900點之間好淡爭持。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出226萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,100萬元，反映投資者略為看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

恒指公司周一會公布「同股不同權」及「第二上市」公司是否納入指數的諮詢總結，相關股價周一早段繼續跑贏大市。阿里巴巴上周五逆市收升1.2%於196.9元，為近全日高位，並結束兩連跌。阿里本周公布截至3月底止全年度業績，券商普遍料其電商和雲計算業務帶動業績表現，但同時關注疫情令物流停滯對國際業務所帶來的影響。另外，恒指公司周一宣布同股不同權股份及第二上市股份應否納入恒生系列指數的諮詢結果。阿里今月以來受制於200元關口阻力，周一早段升逾2%，暫突破200元關口，觀察能否企穩收市，下方支持留意約194.2元的10天線。上周五分別有801萬和136萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團將於周三(20日)公布首季業績，股份上周五曾升至12.3元的逾兩個月高位，最後平收於11.96元。小米上周升勢轉急，月內累升逾17%，周一早段曾抽升4%，升穿12.4元，其後大致維持約2至3%的升幅。有報道傳小米和紅米將進軍電腦屏幕市場，6月起推出電腦屏幕產品。另研究機構統計指，紅米8成為全球第二大最暢銷的安卓智能手機。上周五有79萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有128萬元淨流入。

騰訊控股上周五先升後回，收跌1.9%拖低大市，報421.2元，其ADR收報418.57元，較港收市再跌2.63元。周一早段低開於419元後，呈窄幅上落走勢，低位守10天線(約417.8元)，並一度重上425元之上。騰訊公布季績後曾高見447元的逾兩年高位，現時累計回落逾5%。上周五有近1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦錄1,100萬元淨流出。

瑞聲科技首季淨利潤按年急挫87.8%至5,270萬元人民幣，相當於早前公布盈警的中間範圍，並對第2季看法正面。股份上周五績前曾炒高近一成至44元的兩個月高位，績後仍維持6.4%的升幅收市，報42.65元，為當日表現最佳藍籌。股份月內已累漲12%。該股周一早段回吐逾近4%，於41元水平整固，曾跌穿50天線。上周五有178萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有202萬元淨流入。

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