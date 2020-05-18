【高盛推介】績前跟進小米阿里巴巴輪證
2020年05月18日 12:45
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周一(18日)早段再度上升，高見12.44港元。該股將於周三(20日)公布業績。此外，有券商指與行業比較之下，小米股價將在未來60天內上升，並維持「增持」評級，目標價上調至14元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，當中上周二至上周五(12至15日)皆錄得資金流入，合共約380萬元。牛熊證方面，則見近日資金部署牛證，當中上周五錄得約160萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意小米牛證(57266)，收回價10.48元，行使價10.08元，換股比率10，槓桿比率5.4倍。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意年期約3個月的小米購證(21494)，行使價14.2元，2020年8月18日到期，實際槓桿7.6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約7個月的小米購證(21387)，行使價13.52元，2020年12月18日到期，實際槓桿5.1倍。
觀察市場上的認沽證，可見近日市場留意行使價在11.2元附近、8月份到期的產品。投資者如看淡，可留意當中的小米沽證(21953)，行使價11.2元，2020年8月26日到期，實際槓桿5.7倍，熱門條款認沽證。
阿里巴巴上周五升約1.2%。周一早段繼續上升並重上200元水平之上，高見203元。阿里將於周四(21日)公布業績。此外，國家統計局顯示內地今年首4個月零售額增長約2%。
觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，當中上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約4,240萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於上周5個交易日則共錄得約190萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最高槓桿的阿里牛證(64632)，收回價196.18元，行使價194.18元，換股比率100，槓桿比率23倍。
投資者如計劃部署認購證，短期的貼價選擇可留意阿里購證(23145)，行使價204.08元，2020年6月24日到期，實際槓桿11倍。
中年期的選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的阿里購證(22958)，行使價215.2元，2020年9月25日到期，實際槓桿7.3倍。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約2個月，屬價外的高槓桿阿里沽證(24029)，行使價179.9元，2020年7月20日到期，實際槓桿10.4倍。
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