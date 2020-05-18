【高盛推介】績前跟進小米阿里巴巴輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周一(18日)早段再度上升，高見12.44港元。該股將於周三(20日)公布業績。此外，有券商指與行業比較之下，小米股價將在未來60天內上升，並維持「增持」評級，目標價上調至14元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，當中上周二至上周五(12至15日)皆錄得資金流入，合共約380萬元。牛熊證方面，則見近日資金部署牛證，當中上周五錄得約160萬元資金流入。

阿里巴巴上周五升約1.2%。周一早段繼續上升並重上200元水平之上，高見203元。阿里將於周四(21日)公布業績。此外，國家統計局顯示內地今年首4個月零售額增長約2%。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，當中上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約4,240萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於上周5個交易日則共錄得約190萬元資金流入。

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