【港人至愛旅遊地】日本經濟差到爆　努力儲錢等解封…

受到新冠肺炎疫情及封城措施打擊，日本首季國內生產總值(GDP)按年收縮3.4%，為連續第2個季度收縮，符合經濟衰退的技術定義。這是該國經濟自2015年下半年以來首次陷入衰退。日本經濟「差到爆」，對於唔少以「遊日」為樂的香港人而言，或意味疫後可以「平」遊日本和購物，在疫情受控及旅遊解封前，要努力儲錢為解封後遊日作準備！

●市場關注解封進度

日本去年第4季GDP收縮幅度，由原先公布的6.3%修訂為7.3%。與去年第4季度相比，今年首季GDP按季收縮0.9%。

早前日本政府公布，將緊急狀態延至5月底。日本傳媒近日報道，中國與南韓正跟日本商討，放寬商務旅客的入境限制，重啟跨國經濟活動。但日本政府擔心，放寬出入境限制可能導致新冠肺炎疫情再度擴大，目前保持審慎的態度。

日本目前拒絕約100個國家或地區的旅客入境，包括中國和南韓。隨着中韓互相逐步重開商務往來，亦開始尋求跟日本重新通關，讓病毒核酸檢測呈陰性(即沒有確診)的商務旅客入境。但由於日本的檢測能力有限，或未有餘裕為這些商務旅客檢測。

●次季GDP料創1955以來最大跌幅 企業紛倒下

由於首季經濟數據尚未反映4月份日本政府宣布全國進入緊急狀態前，故分析師預計，次季日本經濟將萎縮21.5%，創出1955年有記錄以來的最大萎縮幅度。

經濟嚴重受挫，企業紛紛倒下。成立於1902年的日本大型服裝企業瑞納(Renown)已啟動破產保護程序，同時於東京證交所主板市場退市。根據信用研究公司Teikoku Databank數據，這是2019年1月以來首家日本上市公司破產。報道指出，瑞納負債總額高達138.79億日圓，未來將在監管下尋找投資者。

受疫情拖累，市民多居家隔離，使瑞納3月份的門市銷售額按年銳減42.5%。其後疫情趨於嚴重，作為主要銷售管道的百貨公司於4月份全面停業，這讓其銷售額在4月按年急挫81%，導致公司資金鏈斷裂。

根據Tokyo Shoko Research調查，自今年2月以來，已有超過140家日本企業因疫情而破產，但大部分是中小企業。

●通縮噩夢或再現

日本經濟大臣西村康稔表示，在阻止該國經濟重新滑入價格下行惡性循環和增長停滯窘境方面，政府和央行具有同樣的決心，絕不允許通縮捲土重來，暗示日本或許正在醞釀更多的政策行動。

同時，身兼疫情應對大臣的西村康稔還稱，該國正着眼於月底解除全國緊急狀態。在復工復產方面，會優先考慮控制新冠肺炎疫情蔓延的需要，而東京、大阪等大都市地區的緊急狀態至少在5月底之前不會解除。即使解除，亦會以漸進的方式讓一切逐步恢復常態，而不是一切立刻都會重新放開。

●疫情下日本經濟「亞洲最傷」

穆迪分析(Moody's Analytics)經濟學家Steve Cochrane早前表示，日本和新加坡經濟承受的衝擊，為亞洲地區中最深。

Cochrane稱，日本與新加坡經濟在疫情惡化之前已疲弱，隨着實施更嚴格的封鎖措施以遏止病毒蔓延，對陷入困境的兩國經濟而言乃雪上加霜。

另外，亞太經濟合作會議(APEC)秘書處指出，受疫情影響，預估2020年APEC地區經濟將萎縮2.7%，是2009年全球金融海嘯接近零增長以來最大跌幅；失業率也將自去年的3.8%大增至5.4%，意味失業人數恐增至2,350萬人。

●東京奧運延期 諸事不順

受疫情影響，東京奧運押後至2021年夏天才開幕，帶來的龐大額外開支，加深日本經濟衰退的壓力。早前國際奧委會主席湯瑪士‧巴治公開表示，國際奧委會將承諾分擔估計達數億美元的延期費用，惟他補充，若奧運明年因疫情仍無法舉行，就只能取消。

故無論如何，要真正為經濟止血，當務之急，是盡快控制疫情，並加快研發疫苗。

●日圓走勢須考慮避險因素

不過，日圓匯價暫未見異樣，美元兌日圓(USD/JPY)最新報價為107.13。雖然經濟差，圓匯仍相對穩定，皆因避險情緒主導匯率，美國正實施史無前例的貨幣寬鬆政策，大量增加美元供應將削弱美元的預期，且全球疫情未受控，以及今年是美國總統大選年，此前中美關係正在轉差，皆給日圓帶來比美元更大的上行壓力。技術指標顯示，短線美元兌日圓仍有機會測試105關口。

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