新冠肺炎：泰國經濟首季表現8年最差　或再減息

泰國國家計劃機構周一(18日)公布，對該國2020年全年的國內生產總值(GDP)預測，從増長1.5%至2.5%大幅下調至收縮5%至6%，這將是自1998年亞洲金融危機以來經濟跌幅最嚴重的，因新冠肺炎疫情嚴重打擊該國的旅遊業和經濟活動。

作為東南亞第二大經濟體，泰國首季GDP比去年同期萎縮了1.8%，是自2011年第四季度以來最大的收縮，當時該國經濟受洪水氾濫打擊。

該機構將去年10月至12月的季度GDP從0.2%的增長修正為收縮0.2%，這意味經濟已陷入技術性衰退。

外電報道，大多數經濟學家預計，泰國央行將在周三(20日)的會議上將其主要利率從創紀錄的低點0.75%再進一步下調，以幫助支撐經濟。

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