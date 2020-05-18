新冠肺炎：Apple重開美國25家分店　全球近百店復業

因應新冠肺炎疫情，蘋果公司(Apple Inc.)臨時關閉全球門市營業，該公司周日(17日)宣布，其於美國的25家門市將於本周重新營業，而目前全球恢復營業的門店接近100間。

根據Apple零售暨人力資深副總裁Deirdre O'Brien表示，門市根據當地官方指南和Apple的數據恢復營運，一旦某個地區重新出現相關禁令，商店可能再次關閉。

O'Brien補充，門市重新營業時，將要求顧客進行溫度檢查並戴上口罩，如果消費者沒戴口罩，公司將提供口罩，以及提供一對一服務。

此外，Apple日前亦計劃於本周重開意大利的17間零售店，但除卻疫情最嚴重的倫巴底及皮埃蒙特地區的門市。Apple在全球擁有510家零售店，其中271家位於美國。

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