花旗調查：逾半受訪港人料未來1年樓價下跌

花旗銀行於今年首季就新冠肺炎對市民置業意向的影響作調查，探討疫情前及疫情期間的置業取態。疫情期間，57%受訪者預期樓價將在未來12個月下跌，比例較疫情前顯著上升逾15個百分點。

受訪者預計，今年底比年初樓價跌幅中位數為7.5%，最大預期跌幅為10%，反映他們認為今年疫情較2003年沙士疫情對樓市所帶來的衝擊稍為輕微。

●逾半訪者未感置業興趣

調查亦顯示，疫情期間，52%受訪者表示現時對置業非常不感興趣/頗不感興趣，非常感興趣/頗感興趣的受訪者則佔17%，跟疫情前的數字比例相若，反映疫情之下受訪者置業意欲變化不大。

至於認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔10%，在疫情期間較疫情前上升1倍，認為現時是入市時機的比例更是近9年以來最高。持有物業的受訪者中，僅6.1%的受訪者願意降價10%或更多以出售物業。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊稱，受訪者在疫情前及疫情期間的置業意欲平穩，或因經歷過沙士疫情的考驗，業主面對疫情表現暫時較為冷靜，未有急於低價賣樓，反映疫情未有對受訪者的置業或售樓計劃帶來太大衝擊，受訪者對樓市前景仍持觀望態度。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年1月及3月分別訪問超過500名香港市民。

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