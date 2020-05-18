【大師睇市】騰訊轉弱 資金轉戰阿里
2020年05月18日 13:01
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訊匯證券行政總裁沈振盈預期，整體大市表現將反覆向好，但勿着意指數表現，應要留意個股為主。
他指出，騰訊(00700)業績勝預期，但股價績後欠佳，反映早前股價經已炒凸，而現時資金亦由騰訊轉戰阿里巴巴(09988)，故周一股價重返200元。另一邊廂，5G股如京信通信(02342)、中國通信服務(00552)、長飛光纖(06869)同日亦顯著做好，料至兩會開幕仍有不俗上升空間；中國鐵塔(00788)、中國移動(00941)則要等等。
大師同時呼籲，勿忽略業績倒退的港交所(00388)，因股價在250元仍見支持。另他重申瑞聲(02018)的投資價值，指雖然周一受美國總統特朗普制裁華為消息影響，但由於其客戶主要是蘋果公司，所以問題應該不大。
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