【大師睇市】騰訊轉弱　資金轉戰阿里

訊匯證券行政總裁沈振盈預期，整體大市表現將反覆向好，但勿着意指數表現，應要留意個股為主。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626