新盤動向：旺角傲寓料最快6月展開推盤部署

樓盤售樓處位於九龍區，現場設有交樓標準示範單位及項目特色資料予公眾參觀，取得預售許可證後將開放予公眾參觀。

他強調，項目無論在位置、建築設計、間隔以至配套層面，切合不同類型追求時尚優質生活人士的需求，相信將吸引區內分支家庭及新一代年輕買家。

該盤屬單幢式住宅，基座設商舖，共有25層住宅樓層，共144伙，當中包括46伙開放式單位、88伙一房開放式廚房單位及10伙特色戶，以一房單位為主，佔項目可供應單位數目之約60%。

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