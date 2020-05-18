新盤動向：旺角傲寓料最快6月展開推盤部署
2020年05月18日 13:58
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旺角福澤街8號項目命名為傲寓。
多個市區樓盤部署出籠，其士國際(00025)旗下旺角福澤街8號項目正式命名為傲寓。該公司物業發展部總經理司徒世華稱，項目工程已達平頂階段，正進行售樓書製作及申請預售樓花同書，預計最快可於6月取得政府批淮後，隨即展開宣傳推廣及推售事宜；價格會參考同區物業。
樓盤售樓處位於九龍區，現場設有交樓標準示範單位及項目特色資料予公眾參觀，取得預售許可證後將開放予公眾參觀。
他強調，項目無論在位置、建築設計、間隔以至配套層面，切合不同類型追求時尚優質生活人士的需求，相信將吸引區內分支家庭及新一代年輕買家。
該盤屬單幢式住宅，基座設商舖，共有25層住宅樓層，共144伙，當中包括46伙開放式單位、88伙一房開放式廚房單位及10伙特色戶，以一房單位為主，佔項目可供應單位數目之約60%。
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