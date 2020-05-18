林毅夫：保留政策空間　內地毋須推出超規模刺激措施

據內媒，中國著名經濟學者、世界銀行前首席經濟學家、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫日前稱，內地今年下半年國內生產總值(GDP)按年增速要達到15%，不是沒有能力，但並無實行超規模財政及貨幣刺激政策的必要，因要為明年保留政策空間。

他強調，新冠肺炎疫情發展無法預料，明年出現第二波疫情高峰期的可能性仍存在，因此應為明年留出政策空間。他續預計，今年第二季內地經濟將出現緩慢復甦迹象，全面增長需依賴下半年。

現況之下，除傳統基建投資以外，內地也須有保企業、保家庭的措施，因現在80%的就業還是靠民營企業、中小型以至微型企業。如果他們不能熬過去的話，會造成失業的問題。在保企業方面，如免稅、延緩繳交「五險一金」社會保障福利，如果貸款到期可以延緩貸款，亦可增加貸款，還有部分租金可減免或延緩。

北京大學國家發展研究院近日發布有關消費券的中國實踐研究報告，顯示兩周內消費券使用率可達六成至七成；已發放的消費券可創造關聯消費規模，高達消費券的3.5倍至17倍。

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