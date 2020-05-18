3大因素利好！東京期金創新高

外國傳媒報道，金價周一(18日)在東京期貨市場的交易價格持續上揚，每公克突破6,000日圓(約432港元)，創下自1982年上市以來、在白天交易時間的新高紀錄。

報道指出，由於疫情擴大、中美衝突升溫，以及全球經濟景氣放緩的風險疑慮加劇，被視為避險資產的黃金需求隨之增加。雖然歐美、日本的經濟活動均開始重啟，但投資者擔心會出現第二波疫情，害怕全球經濟更嚴重衰退。

美國商務部於上周五(15日)宣布，華為的臨時許可證將會延長90天，並警告是最後一次延長。商務部也發布新的禁令措施，禁止產品有使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，不得在未經取得美國政府的許可下供貨給華為。這引發市場對中美衝突升溫的疑慮，各種因素也有利黃金市場。

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