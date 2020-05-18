受累WeWork、Uber　軟銀旗下願景基金年蝕1380億

外國傳媒報道，科技巨企日本軟銀集團表示，在對包括WeWork、Uber等投資減值後，其願景基金業務上一財年虧損達1.9萬億日圓(約1,380億港元)。

據周一的聲明指出，該公司在截至今年3月的12月中，總體營業虧損為1.36萬億日圓，淨虧損為9,616億日圓。這是該公司39年歷史上最嚴重的虧損。

軟銀創辦人孫正義打造的規模1,000億美元願景基金，從盈利主要貢獻者滑落為盈利主要拖累者。先是去年5月Uber首次公開招股(IPO)令人失望，之後9月WeWork破產，隨後被軟銀救助。現在孫正義正努力應對冠狀病毒對所投資初創公司的衝擊。他將於周一(18日)稍後時間舉行記者會討論業績。

另外，有消息人士稱，軟銀集團正就向德國電信出售在T-Mobile U.S.所持的很大一部分股份進行磋商。

這筆交易將使德國電信在T-Mobile的持股比例從目前的近44%升至50%以上，交易規模仍在討論之中。德國電信可能會以稍低價格折讓買入這些股票。消息稱，不能保證這筆交易能夠達成，談判仍可能破裂

根據彭博數據顯示，截至4月1日，軟銀持有T-Mobile U.S.的24.65%股份。

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