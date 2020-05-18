世界格局正轉變！疫情後全球前景恐更悲...

財經媒體彭博報道，雖然新冠病毒疫情依然在全球大部分地區肆虐，但政界和商界領導人已開始考慮一旦疫情最嚴重的時期過去，世界將會是甚麼樣子。答案是：「預測並不美好！」

【疫後全球恐更悲】

政府崩潰、飢荒、經濟被壓垮，以及極端主義分子更加肆無忌憚，這些都在大流行過後最黑暗的預測情景中。即使不是那麼戲劇性，展望也帶有陰沉的色彩：政治聯盟分崩離析，經濟反彈速度不足以抵銷數億人失業的影響。

【各國裂痕擴大】

在新冠疫情爆發之前，全球出現的裂痕早已正在迅速擴大：美國和中國對疫情的起源和應對的口頭交鋒，現在威脅到本可以幫助世界復甦的貿易協議；圍繞最終疫苗分配的爭鬥正在離間盟友；聯合國被排擠，專制政府加大了對公民自由的攻擊。

因此，實情是：對各國可能暫時擱置分歧，共同抗擊新冠病毒的希望已基本破滅。新美國安全中心駐華盛頓的執行長Richard Fontaine說：「就共同威脅而言，這場大流行病是我們可以想象的最接近一顆小行星撞擊地球的情形，但是不僅沒有有意義的合作，它還成為另一個競爭的媒介。」

【疫苗競賽決定「龍頭」地位】

另一方面，中美貿易戰疑慮死灰復燃，讓遭遇新冠衝擊的華爾街雪上加霜！全球最先出現的爭鬥之一將在獲得持久治療或疫苗方面，就在上周，總部位於巴黎的製藥巨頭賽諾菲的行政總裁表示，美國可能首先獲得該公司的潛在疫苗，因為美國資助了這項研究，這表態引起法國官員的憤慨。許多全球領導人認為，任何疫苗都應被視為「公共產品」，然而不可避免的是部分人群獲得疫苗的時間會落後。

其他裂痕也正在出現：美國避開了5月4日歐洲牽頭、為疫苗籌集數以十億美元計資金的虛擬會議。聯合國安理會5個常任理事國未能就一項敦促全球停火的決議達成一致，部分原因在於美國反對有關世界衛生組織的提法，美國總統特朗普稱，該機構過於接近中國。

與此同時，特朗普政府一再拒絕放鬆對伊朗和委內瑞拉的經濟制裁最大施壓，懶理這些國家的人民在病毒肆虐之際物資匱乏。從更深的層面來看，對這種狀況存在普遍的不安。

【中美關係更糟糕】

更重要的是，一場疫情喚醒了中美關係的所有最糟糕情景。在特朗普政府領導下，對聯合國、世界衛生組織和世界貿易組織等國際機構的輕視在疫情期間有增無減。新的激進立場包括美國國務卿蓬佩奧有關中國「有感染世界的歷史」的評論便是佐證，使一些專家認為，無論今年11月總統大選結果如何，美國都將徹底與疫情前的世界分道揚鑣。

與此同時，許多國家看到了「美國優先」的疫情響應，它們將對過於依賴華盛頓保持警惕。這個世界上最大的經濟體擁有許多頂尖大學和研究人員，一度無法獲得足夠的檢測和醫療設備來應對這種病毒。目前已經有超過86,000美國人因新冠病毒而失去生命。

美國亦正在試圖切斷自己對中國的依賴，通過加快重新定位，將關鍵的供應鏈搬回到美國，其他國家也在考慮這個問題。

【地中海陷經濟危機】

其他潛在的長期損害也不可避免。依賴石油獲得多數財政收入的阿爾及利亞，在油價暴跌之際宣布將預算削減一半。一些專家擔心，一波新的經濟移民將從其地中海海岸逃往歐洲。

聯合國的數據顯示，疫情預計將造成全球產出損失8.5萬億美元，並可能導致1.3億人陷入赤貧。隨着冠狀病毒切斷旅遊和旅行等關鍵收入來源，已有100多個國家向國際貨幣基金組織(IMF)尋求幫助。

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