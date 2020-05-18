OMA by the Sea已售逾210伙　加推108伙應市

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，項目銷情令人滿意，新加推單位的置業優惠由先前2%減至1%，整批單位實用面積297至619方呎。是次推出單位以兩房單位為主打，佔整批逾五成，一房及三房分別佔逾兩成及近兩成。

他透露，項目大部分買家為千禧世代，逾五成買家年齡由26至35歲。逾七成買家選擇90天現金付款計劃，另有約兩成買家選擇建築期付款計劃。

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