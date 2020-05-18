滙豐App「Reward＋」新增飛行里數兌換功能

滙豐銀行宣布，旗下手機程式「Reward＋」新增兩項功能，分別可使用「獎賞錢」兌換飛行里數及禮品禮券，其中每1元「獎賞錢」可換10里里數。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷指出，「Reward＋」累計錄得70萬次下載，去年該行的「獎賞錢」交易宗數更達110萬。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀指，疫情令市民留在家中，消費模式傾向改為網上消費。旗下Red信用卡的網上簽帳回贈達4%，配合消費趨勢變化，Red卡申請數目增長高於預期，另網上購物及超巿消費的信用卡簽帳額按年均錄得雙位數增長。

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