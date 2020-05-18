【深度解構】中美科技戰白熱化　為何台積電舉足輕重？

財經媒體彭博報道，台積電創立30多年以來，通過為蘋果公司(Apple Inc.)、高通等客戶代工而把生意愈做愈大。如今，這家低調的晶片製造商被夾在了中美貿易戰中間，成了兩國都在爭奪的一項不可估量的寶貴資產。

【美方全面封殺華為】

事緣美國總統特朗普政府上周五(15日)開闢了中美衝突新戰線，禁止任何使用美國設備的晶片製造商在未經美國政府允許的情況下，向華為供貨。這意味着台積電及其他晶片製造商將不得不「斷供」華為，除非獲得美國商務部的豁免。據日本媒體周一(18日)報道，台積電已停止接受華為的新訂單。其後台積電回應指，不會揭露客戶訂單細節。

【中方或報復】

報道指出，此舉可能嚴重破壞為全球消費者和企業生產技術的複雜生態系統。對華為的發難不僅威脅到該公司的員工及其作為智能手機和電信設備全球生產領導者的地位，也同樣威脅到數百家供應商。中國政府已誓言要保護這一龍頭企業，蘋果公司、波音這樣依賴中國市場的美國公司面臨被報復的威脅。

券商Sanford C. Bernstein指出，中國可能會採取報復性措施，投資者應當為可能發生的貿易戰升級做好準備。

受事件拖累，華為亞洲供應商周一紛紛下跌，瑞聲科技、丘鈦科技、欣旺達，以及藍思科技跌幅均超過5%。收入估計有14%來自華為的台積電跌幅達2.7%。

事實上，去年美國已將華為列入黑名單，除非獲得許可證，否則美國企業不得向它供應產品。最新舉措則進一步收緊了限制，防止美國或外國的晶片製造商與華為及其秘密的晶片設計子公司海思，在尖端半導體領域進行合作。特朗普政府將華為視作可怕的安全威脅，華為則否認這一指控。

美國商務部長羅斯說：「我們必須修改被華為和海思鑽空子的規定，防止美國技術被用於破壞美國國家安全和外交政策利益的惡意活動。」華為則指摘美國別有用心。

華為消費者業務行政總裁余承東稱，所謂的網絡安全理由只是藉口，關鍵是華為對美國技術霸權構成了威脅。

摩根士丹利表示，美國這決定不僅會傷害華為和台積電，可能還會傷害包括應用材料、KLA、Lam Research Corp.在內的許多美國公司。該行指出，華為生產受到的干擾也將傷害從美光科技到Qorvo、德州儀器在內的美國客戶，任何貿易緊張局勢的升級都會對股市整體產生負面影響。

【台積電是甚麼公司？】

該公司在1987年成立，或許當時創辦人張忠謀很難想象有一天會成為被世界大國爭搶控制權的對象。

在中國出生，後留學美國的張忠謀創立台積電之初，它只是一家代工企業，為不想自己建廠的客戶生產半導體。

當時，代工的地位遠不及自己生產晶片。那時候主導晶片行業的是英特爾、AMD等行業霸主。AMD聯合創辦人Jerry Sanders曾說：「真正的生意人必須有自己的晶圓廠。」

不過，世事變幻，對整個科技行業而言，代工行業如今已變得更具戰略意義。從蘋果公司、華為到高通、英偉達(Nvidia)這些客戶發現，如果專注於晶片設計，它們的創新速度會更快，然後可以讓台積電這樣的代工廠來幫它們進行生產。而人工智能、物聯網等新興技術的創造者也依賴代工廠來開闢新市場。

如今，用於手機、自動駕駛汽車、人工智能和其他關鍵技術的許多晶片都由代工廠生產。通過對更先進的晶圓廠進行大量投資，台積電已儼然成為全球代工行業的領頭羊，今年該公司的資本支出將達到約160億美元。

台積電如今已具備5納米製造工藝，大約是人類DNA分子寬度的兩倍，而中國頂級代工企業中芯國際的生產工藝還在14納米。這使得台積電的晶片更強大，也更節能。

【晶片是甚麼？】

上文提到的5納米及14納米，是指製程工藝。理論上，製程數字愈小，意味晶片的效能愈強、耗能更少，所需的技術水平更高。簡而言之，晶片的製程數字愈小愈好。

以手機處理器為例，iPhone 11系列所用的A13處理器，採用了台積電的7納米製程工藝；而2019年的主流Android手機同樣也用了台積電的7納米製程工藝。在2017年推出的iPhone X和iPhone 8系列中，晶片則屬於10納米製程工藝，在2016年的iPhone7系列，則採用了16納米製程。

換言之，目前中芯距離世界最頂尖的半導體生產工藝仍落後數年。相反，台積電處於領導地位，與三星電子爭妍鬥麗，它們皆宣布5納米製程將於2020年後期面世，首先用於生產智能手機晶片。5納米後是3納米。

【小知識：晶片是怎樣製成的？】

一般來說，半導體製程是由IC(集成電路，即將多個零件組成在一夥晶片)設計、IC製造及IC測試、封裝等幾個步驟組成。詳列如下：

步驟一：首先必須將晶片的電路結構設計好

步驟二：再交給晶圓代工商，例如台積電、中芯等製作

步驟三：這時候台積電、中芯等，會和最上游的矽晶圓供應商，購買製作晶片的裸晶或是磊晶

步驟四：再將設計圖的電路複製製作到晶圓上

步驟五：製作完成的晶圓，再交給封測廠封裝及測試晶圓性能是否正常

步驟六：而最後的製成品再交還給高通(因高通擁有專利)

步驟七：高通再賣給下游的手機廠商例如小米、OPPO等

步驟八：之後手機商再將晶片、螢幕、鏡頭等各種零件，交給像是鴻海的組裝廠，組成完整的手機，再賣給消費者。

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