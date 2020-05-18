【市後重點睇】油金呈強　道期升逾300點

2020年05月18日 16:11
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    美匯指數企100.37，港匯企7.7515，離岸人民幣(CNH)低見7.1399，美元兌日圓處107.2，歐元報1.0815，英鎊報1.2119。金價進一步升上1,764美元。布油漲4.28%至33.89美元，紐油漲5.74%至31.12美元。道指期貨升353點。
    ●恒生指數受制兩萬四關阻力，收報23,934點，升137點或0.58%。主板成交1,094億港元。大型科網股輪流發力，阿里巴巴重上200元，收報203元，升3.1%；美團點評創123.1元新高後回吐，收報121.9元，升2.09%。「三桶油」做好，中國石化、中國石油及中國海洋石油升幅介乎3.98至7.84%。https://bit.ly/2WGCkW8
    ●A股快報：大市午後續升，半導體晶片股標青。https://bit.ly/3e7zRdh
    ●亞洲股市：日股向好，韓澳股升跌不一。
    ●新冠肺炎：
    -Apple重開美國25家分店，全球近百店復業。
    -泰國經濟首季表現8年最差，或再減息。
    -花旗周三起讓600名員工回香港辦公室。
    ●【反彈持續】油價兩個月來首越30美元關，石油股領漲。
    ●【全球攬炒】
    -鮑威爾料美經濟全面復甦或要等疫苗問世。
    -日本首季GDP收縮3.4%，陷經濟衰退。
    ●【全球救市】英央行經濟學家：正評估擴大QE及負利率。
    ●【港人至愛旅遊地】日本經濟差到爆，努力儲錢等解封…
    ●【疫後反彈】中國4月70大中城市新盤售價按月報升。
    ●林毅夫：保留政策空間，內地毋須推出超規模刺激措施。
    ●馬雲將辭任軟銀集團董事會職務。
    ●傳中行已與逾八成「原油寶」客戶完成和解簽約。
    ●傳停止接受華為新訂單，台積電：不會揭露細節。
    ●傳港交所研推全面電子化招股，最快6月諮詢。
    ●受累WeWork、Uber，軟銀旗下願景基金年蝕1,380億。
    ●金融科企WeLab推1萬元免息貸款，快過政府派錢！
    ●滙豐App「Reward＋」新增飛行里數兌換功能。
    ●新盤專輯：旺角傲寓料最快6月展開推盤部署。
    ●睇樓不足2小時扑錘！邁亞美海灣售530萬，低估價8%。
    ●花旗調查：逾半受訪港人料未來1年樓價下跌。
    ●5月第二市場錄39宗買賣，同期計創超過1年新高。
    ●OMA by the Sea已售逾210伙，加推108伙應市。
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