【市後重點睇】油金呈強 道期升逾300點
2020年05月18日 16:11
東網電視更多新聞短片
美匯指數企100.37，港匯企7.7515，離岸人民幣(CNH)低見7.1399，美元兌日圓處107.2，歐元報1.0815，英鎊報1.2119。金價進一步升上1,764美元。布油漲4.28%至33.89美元，紐油漲5.74%至31.12美元。道指期貨升353點。
●恒生指數受制兩萬四關阻力，收報23,934點，升137點或0.58%。主板成交1,094億港元。大型科網股輪流發力，阿里巴巴重上200元，收報203元，升3.1%；美團點評創123.1元新高後回吐，收報121.9元，升2.09%。「三桶油」做好，中國石化、中國石油及中國海洋石油升幅介乎3.98至7.84%。https://bit.ly/2WGCkW8
●A股快報：大市午後續升，半導體晶片股標青。https://bit.ly/3e7zRdh
●亞洲股市：日股向好，韓澳股升跌不一。
●新冠肺炎：
-Apple重開美國25家分店，全球近百店復業。
-泰國經濟首季表現8年最差，或再減息。
-花旗周三起讓600名員工回香港辦公室。
●【反彈持續】油價兩個月來首越30美元關，石油股領漲。
●【全球攬炒】
-鮑威爾料美經濟全面復甦或要等疫苗問世。
-日本首季GDP收縮3.4%，陷經濟衰退。
●【全球救市】英央行經濟學家：正評估擴大QE及負利率。
●【港人至愛旅遊地】日本經濟差到爆，努力儲錢等解封…
●【疫後反彈】中國4月70大中城市新盤售價按月報升。
●林毅夫：保留政策空間，內地毋須推出超規模刺激措施。
●馬雲將辭任軟銀集團董事會職務。
●傳中行已與逾八成「原油寶」客戶完成和解簽約。
●傳停止接受華為新訂單，台積電：不會揭露細節。
●傳港交所研推全面電子化招股，最快6月諮詢。
●受累WeWork、Uber，軟銀旗下願景基金年蝕1,380億。
●金融科企WeLab推1萬元免息貸款，快過政府派錢！
●滙豐App「Reward＋」新增飛行里數兌換功能。
●新盤專輯：旺角傲寓料最快6月展開推盤部署。
●睇樓不足2小時扑錘！邁亞美海灣售530萬，低估價8%。
●花旗調查：逾半受訪港人料未來1年樓價下跌。
●5月第二市場錄39宗買賣，同期計創超過1年新高。
●OMA by the Sea已售逾210伙，加推108伙應市。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！