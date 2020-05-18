美打壓華為！亞洲科技股大波動　贏輸家係...

財經媒體彭博報道，在美國宣布了旨在限制對華為供應晶片的規定之後，亞洲科技股周一(18日)出現波動。

美國上周五(15日)表示，其將要求企業獲得許可證，方可將美國技術提供給華為及其114家附屬公司，投資者擔心這會刺激中國政府作出報復。雖然這導致華為供應鏈內的公司股價下跌，但可以避開這規定的公司股價上漲。

美國商務部一位高級官員表示，美國此舉旨在阻礙華為生產和設計自己的晶片。美國官員指控華為與中國政府存在關聯，進而構成安全威脅，但華為否認這點。

【台灣】

台積電一度下跌2.7%，觸及一個月低位。這家台灣晶片製造商約14%的收入來自華為。不過，聯發科一度上漲10%，因華為有機會將訂單轉向該公司，券商Sanford C. Bernstein亦指出，該公司的產品可能不受美國的規定約束。

【香港】

瑞聲科技一度大跌7.7%，舜宇光學科技曾瀉11.8%。這兩家公司均以華為為主要客戶之一。中芯國際一度跌7%，而早段一度上漲8%，主要新聞是中國政府支持的基金向中芯國際的一個晶圓廠注資了22.5億美元，用於支持先進晶片生產。

【中國內地】

華為供應商欣旺達曾跌9.2%，藍思科技一度瀉10%。中國半導體類股上漲，因市場押注政府將加緊自主技術的研發。上海貝嶺和華微電子至少一度上漲9.4%。

【南韓】

華為供應商SK海力士一度下跌3.3%。華為是SK海力士的第2大客戶。三星電子一度上漲2.6%。華為高管曾表示，如果他們不能從台積電之類的公司採購，則可能從聯發科和三星電子購買成品組件。

【日本】

作為全球最大的晶圓清洗設備製造商之一Screen Holdings在東京市場一度大挫14%。中信里昂證券稱，因高度依賴晶圓廠資本支出，這家日本公司特別容易受到對華為的最新限制的影響。該公司在中國生產的設備去年還遭遇了美國加徵關稅。中信里昂證券稱，包括信越化學工業和東京應化工業在內的晶片材料製造商也可能遭受不利影響。這兩者股價至少一度下跌1.6%。

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